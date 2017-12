De kommende udvalgsformænd i kommunalbestyrelsen kan formentlig se frem til et lønhop, da der i onsdag, i forbindelse med ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde, er førstebehandling af en lønstigning til formændene. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Udvalgsformænd skal have 50.000 mere årligt

Nordsjælland - 06. december 2017 kl. 04:17 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kommende udvalgsformænd i Rudersdal Kommunes nye kommunalbestyrelse kan formentlig glæde sig over en ekstra julegave i form af en lønstigning på omkring 50.000 kroner årligt, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

I indstillingen, som førstebehandles onsdag, hedder det, at »samtlige formandsvederlag for de stående udvalg stiger fra 20 procent til 25 procent af borgmesterens vederlag«. Borgmesteren Jens Ives (V) vederlag steg for et år siden fra 750.174 kroner til 985.729 kroner, og i april steg borgmesterens vederlag med yderlige 18.064 kroner, hvorved Jens Ives samlede løn ligger på 1.003.793 kroner.

Med de 25 procent af dette vederlag kan udvalgsformændene hver især se frem til et samlet vederlag på 250.948 kroner for deres indsats, og på onsdagens dagsordenspunkt kan man læse, at der indstilles en tillægsbevilling på 600.000 kroner fra kommunekassen.

Ifølge Jens Ive er der ikke noget odiøst i lønstigningen.

- Der er tale om, at hele kommunalbestyrelsesområdet over en årrække er blevet reguleret for et 30-årigt efterslæb. Alle andre i samfundet har fået deres løn reguleret. Det gjaldt bare ikke kommunalbestyrelsesmedlemmer, siger Jens Ive.

Kan du forstå, hvis nogen ville undre sig over, at man for et års tid siden - i et valgår - satte vederlaget ned for så at hæve det igen få uger efter valget?

- Nej, det kan jeg ikke. For hvis man har fulgt med, vil man vide, at vi hele tiden har sagt, at det var op til den nye kommunalbestyrelse at beslutte, hvad de vil. Der var sidste år ikke enighed, så derfor besluttede vi på det tidspunkt, at det, i stedet for at diskutere de 11 måneders resterende vederlag til hudløshed, ville give mere mening, at den nye kommunalbestyrelse forholdt sig til det. Så det har på intet tidspunkt været hemmeligt, siger Jens Ive.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis onsdag.