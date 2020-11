Udlejerforening på vej

Danske Udlejere, som er en paraplyorganisation for private udlejere af bolig og erhverv, og som i dag har 30 medlemsforeninger og i alt 5.100 medlemmer, er i gang med at etablere en lokal udlejerforening i Hillerød.

Som en forløber for dette holder initiativtagerne et arrangement for nuværende og kommende udlejere og ejendomsinvestorer på Pharmakon Konferencecenter mandag d. 30. nov. 2020. Overskriften på arrangementet er: "Vi tager temperaturen på boligudlejningsmarkedet i Nordsjælland - vi stiller skarpt på økonomi, jura og hvad er hot og hvad er not".