UV-lys sættes ind i kampen mod corona

Det er ikke kun sprit, der kan bruges i kampen mod at sprede corona-smitten. UV-lys kan også bruges til at desinficere ting, møbler eller lokaler. Det ved direktør Thomas Efsen fra EFSEN UV & EB Technology i Holte alt om. Under nedlukningen af Danmark udviklede virksomheden en håndholdt lampe, der kan bruges til at desinficere alt fra tastaturer til massagebrikse og tandlægestole. Thomas Efsen efterlyser dog en tydelig godkendelse af teknologien fra de danske myndigheder for eksempel ligesom i Sverige og Tyskland, hvor optikere med opbakning fra myndighederne kan bruge UV-lys til at rense brillestel.