U-sving udløste uheld

Nordsjælland - 08. maj 2020 kl. 11:06

Et u-sving hen over spærrefladen på Banevangen mellem Nymøllevej og rundkørslen udløste torsdag eftermiddag ved 17-tiden et færdselsuheld, hvor en motorcyklist kom til skade.

På vej fra Nymøllevej op mod stationen beslutter en 49-årig kvindelig bilist sig for at lave et ulovligt u-sving hen over spærrefladen på Banevangen.

BiIisten bagved, der kørte i en Ford Galaxy, måtte bremse hårdt op, hvorved en bagvedkørende motorcyklist forsøgte at undvige, men ramte ind i den bremsende bil og et andet køretøj. Ved ulykken kom motorcyklisten, en 37-årig mand fra Frederikssund-egnen, til skade, sandsynligvis med et brækket kraveben, og han blev efterfølgende kørt til hospitalet.

Kvinden bag u-svinget, der er fra Roskilde-området, bliver sigtet for kørslen, oplyser vagtchef Christian Kobbernagel, Nordsjællands Politi