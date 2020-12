Tyveri udviklede sig til røveri

Onsdag eftermiddag klokken 15.50 udviklede et butikstyveri sig til et røveri, da en 41-årig mand fra København havde stjålet øl og chokolade i Netto i Teglporten i Birkerød. Da en butiksvagt stoppede manden, der var på vej ud af forretningen, reagerede den 41-årige ved at slå vagten, som fik skader på sin ene hånd. Den 41-årige blev anholdt og fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag, torsdag.