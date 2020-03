Coronavirus vil få fatale og langstrakte konsekvenser for turisterhvervet, der normalt sikrer 7000 jobs i Nordsjælland.

Turismen tvunget i knæ

Direktør i VisitNordsjælland, Annette Sørensen, tør ikke give et konkret bud på, hvor vidtrækkende de økonomiske konsekvenser bliver for det nordsjællandske turisterhverv, men hun er sikker på, at de bliver store, når man tager erhvervets størrelse i betragtning.