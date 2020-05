Per Frost Henriksen har fungeret som formand det sidste halve år, nu er han så også valgt formand Foto: Per Frost Henriksen

Turismen får ny formand

Nordsjælland - 06. maj 2020

Ved en generalforsamlingen i VisitNordsjælland blev Per Frost Henriksen, byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, valgt som VisitNordsjællands formand.

Per Frost Henriksen har siden 9. december 2019 fungeret som formand for VisitNordsjællands bestyrelse, efter at Mikkel Aarø-Hansen, direktør i Wonderful Copenhagen, trak sig som formand for turismesamarbejdet.

- Midt i den vildeste krise i turisterhvervet er jeg blevet formand for VisitNordsjælland. Der er brug for alle kræfter for at redde turismen. Det bliver en sej kamp, som kræver sammenhold og masser af fælles kraft, siger den nyvalgte formand, der ser frem til nye kampagner for at tiltrække danskere til Nordsjælland.

Per Frost Henriksen har siddet i VisitNordsjællands bestyrelse gennem en årrække og kommer med bred politisk ledererfaring fra 30 år i kommunalpolitik og medlem af en del bestyrelser. Han er blandt andet formand for DGI Nordsjælland og FGU Øresund og medlem af Rungsted Gymnasiums bestyrelse og Nationalparkrådet for Kongernes Nordsjælland.

VisitNordsjælland har til huse på Stengade i Helsingør og er et turismesamarbejde mellem kommunerne Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Fredensborg i Nordsjælland.