Hospitaler og kommuner skal arbejde tættere sammen om rygestop. Foto Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Turbo på indsats for rygestop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Turbo på indsats for rygestop

Nordsjælland - 13. februar 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er udsigt til en skærpet indsats for at få flere rygere til at droppe tobakken. Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen er i færd med at indgå en samarbejdsaftalte om at få flere i rygestopforløb.

Aftalen skal sikre, at alle rygere, som har kontakt til et somatisk eller psykiatrisk hospital i Region Hovedstaden, og som har ønske om at deltage i et rygestopforløb, bliver henvist til et rygestopforløb i sin hjemkommune. Meningen er, at rygerne bliver kontaktet af sin hjemkommune senest en uge efter, de har været i kontakt med hospitalet.

- Indsatsen er allerede i gang i kommunerne omkring Herlev og Hvidovre hospitaler, men det skulle gerne udvides til en systematisk indsats i alle kommuner. Tanken om at den første kontakt til rygerne tages på hospitalet bunder i, at nogle kommuner har oplevet, at det er svært at få kontakt til rygerne omkring et rygestopforløb, siger forebyggelseskonsulent Matilde Powers, Region Hovedstaden.

Aftalen om rygestoptilbud skal i høring i alle kommuner, inden den kan træde i kraft. Udgiften til rygestopkurserne ligger i snit på 1000-1500 kroner for et otte ugers gruppeforløb.

- Ambitionen er at alle, der fremover kommer i kontakt med et hospital, vil blive spurgt om rygevaner - og at alle rygere der ønsker det, så bliver henvist til et rygestopkursus, siger Matilde Powers.

Målet er, at hospitalerne i Region Hovedstaden på et år vil henvise cirka 4100 rygere årligt til rygestopkurser. Planen for forebyggelse er godkendt i Regionsrådet marts sidste år, hvor der blev afsat 4 millioner kroner til den styrkede forebyggelsesindsats