Tre gode råd: Kom sikkert af med dit mundbind

- Grunden til, at vi anbefaler borgerne at bortskaffe deres brugte mundbind til Restaffald og ikke til Plastaffald, er, at mundbindene ikke kun indeholder plast men er et sammensat produkt, hvor også stof og metal i næsebukningen indgår, fortæller konsulent, Anders Kiil, fra Vestforbrænding.