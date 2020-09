Tre biler i sammenstød

Tre biler fik buler og materielle skader men personerne i bilerne slap for skader, da tre biler var involveret i et sammenstød søndag eftermiddag. Det skete kl. 15.18 på Skovbakkevej i Frederiksværk. En bil blev påkørt bagfra og skubbet over i modsatte kørebane, hvor den ramte en modkørende.