SF går til forhandlingerne om ny Havplan og Havstrategi med krav om et stop for bundslæbende fiskeriredskaber og omlægning af fiskeriet til skånsomt fiskeri. Her garnfisker Søren Jacobsen og SF-formand Pia Olsen Dyhr Foto Allan Nørregaard

Trawl-udspil er langtfra fiskernes livret

Et total forbud mod kystnært fiskeri og en gradvis udfasning af al trawlfiskeri. Sådan lyder et udspil fra regeringens støtteparti SF forud for kommende forhandlinger med om en ny Havplan og Havstrategi.

- Trawlfiskeri flår havbunden op og ødelægger alt liv på sin vej. Det er grundlæggende en absurd ide. Tænk hvis vi plyndrede en skov for vilde dyr ved at spænde et trawl på en traktor. Ødelæggelserne ville være åbenlyse og vi ville aldrig acceptere det. Vi skal sætte en stopper for den samme type ødelæggelser under havets overflade, siger udtaler partiformand i partiets pressemeddelelse om udspillet.. SF lancerer tanken om et total trawlforbud, fordi partiet mener regeringens hidtidige udpil om beskyttelse af havmiljøet er al for svagt.