Sophie Løhde roser regeringens udspil, men siger samtidig, at det har været for længe undervejs. Foto: Steen Brogaard

Trafikplan: Særligt én ting bekymrer Løhde

- Det er rigtig godt, at regeringen endelig kommer med et udspil, efter der nu er gået to år med ingenting. Det er på tide, vi kommer i gang, siger hun med henvisning til VLAK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti tilbage fra foråret 2019.

- I vores infrastrukturplan fra før valget var der allerede sikret finansiering af både færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen og Hillerødmotorvejen, så jeg vil da meget gerne rose regeringen for at kopiere vores plan, siger Sophie Løhde.

- Det er rigtig godt for Nordsjælland, men jeg er bekymret over, at regeringen ikke sætter årstal på. De vigtige motorvejsprojekter skal jo ikke først i gang i 2034. Her vil vi i forhandlingerne presse på for, at Frederikssundsmotorvejen og Hillerødmotorvejen skal i gang som noget af det første, siger Sophie Løhde.