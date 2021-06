Foto: Allan Nørregaard

Trafikmilliarderne til Hillerød før Frederikssund

Flere nordsjællandske trafikforbindelser er en del af den kommende Infrastrukturplan 2035.

Nordsjælland - 29. juni 2021 kl. 09:22 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Hillerødmotorvejens forlængelse går i gang allerede til næste år. Fra 2022 er det også slut med at betale for at køre over Kronprinsesse Marys Bro, men til gengæld går arbejdet med at føre Frederikssundmotorvejen helt til Frederikssund først i gang i 2026. Det er nogle af hovedpunkterne for Nordsjælland i den nye Infrastrukturplan 2035, der blev offentliggjort mandag.

I alt er der projekter for 161 milliarder kroner, men selv om mange af investeringerne lander i Nordsjælland, så kritiserer Venstres nordsjællandske folketingsmedlemmer Hans Andersen og Sophie Løhde, at Frederikssundmotorvejen ikke er prioriteret helt frem i køen.

- Vi synes, at det er et kæmpe svigt af rigtig mange mennesker og virksomheder, at vi nu skal vente på at få igangsat motorvejen helt til Frederikssund til 2026 og ikke gå i gang i 2022, som de blå partier både havde aftalt og finansieret før valget, og som Socialdemokratiet også selv havde bakket op om i valgkampen. Nu bliver motorvejen først en realitet om 10 år, og spildte timer i kø fortsætter og trafiksikkerheden bliver ikke forbedret, siger Sophie Løhde og Hans Andersen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) forklarer, at tidsplanen er et resultat af en vurdering, hvor alle projekter ikke kan sættes i gang samtidig, og han mener ikke, at Frederikssund er blevet svigtet.

- Alle ville gerne have haft Frederikssundmotorvejen med også, men alt kan ikke komme med samtidig. Indtil nu har de nordsjællandske projekter været fugle på taget og nu er de her som en del af en bred aftale, og det er den bedste garanti for, at projekterne bliver til noget, siger Nick Hækkerup og sender kritikken tilbage til Venstre.

- Venstre må som det store borgerlige parti tage ansvar for, at de har valgt at sende pengene til Jylland i stedet, og så skulle de hellere glæde sig over, at nu kommer der faktisk investeringer til Nordsjælland.

