Slut med brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro fra næste år. Foto Allan Nørregaard

Trafikforlig: Slut med bro-brugerbetaling

Nordsjælland - 28. juni 2021 kl. 10:23 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Bilisterne skal fra næste år ikke længere betale for at køre over Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund kommune. Som led i forliget om en infrastrukturaftale afskaffes brugerbetalingen på 14 kroner for personbiler og 41 kroner for lastbiler. I den forbindelse nedlægges selskabet Fjordforbindelsen Frederikssund, hvilket der afsættes 1,1 milliard kroner til.

I 2022 skal en udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse fra Allerød til Istedrødvejen i Hillerød også gå i gang til en pris af 880 millioner kroner.

Omvendt er der ikke feststemning i Frederikssund og omegn over, at den sidste tetape af motorvejen - fra Kronprinsesse Marys Bro til Tværvej ved Smørumnedre først går i gang i 2026. Her er der afsat 2.934 millioner kroner.

Længere fremme i tidshorisonten afsættes der 2028 410 millioner til en udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Motorringvej 3 til Ring 4 - og yderligere 1 milliard kroner til strækningen fra Ring 4 til Farum i 2029.

I den kollektive trafik afsættes i 2023 333 millioner kroner til en opgradering af sporforløbene for lokalbanetog og s-tog på Hillerød station, der blandt andet sikrer, at det bliver muligt for lokalbanerne at betjene det ny sygehus syd for Hillerød med direkte tog også nordfra.

Af andre forhold, der har betydning for Nordsjælland afsættes 30 millioner kroner til en analyse af eventuel metrodrift (kørsel uden køreplan men med kort frekvens mellem togene) på Kystbanen, og der afsættes 5 millioner kroner til en forundersøgelse af en forlængelse af s-togene på Farumbanen til Hillerød.

Endelig er der cirka en snes millioner kroner til hver af to lokale støjprojekter ved Meløse og Kregme.

Omring støjen fra Hillerødmotorvejen i Furesø, hvor Vejdirektoratet aktuelt undersøger løsningsmuligheder for dæmpning af støjen ved Fiskebækbroen - undersøgelser der afsluttes i 1. halvår 2022 - så vil partnerne på baggrund af disse undersøgelser tage stilling til de mulige støjdæmpende foranstaltninger.

