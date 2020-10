Se billedserie I webshoppen sælger Woodliving både møbler, køkkenting i træ og interiør. Fotos: Allan Nørregaard

Træ må gerne have en god historie

Nordsjælland - 29. oktober 2020 kl. 11:30 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Træ må gerne være lidt brugt, og stykkerne må gerne være noget, som andre fabrikanter ikke kan passe ind i deres produktion.

Det er en del af filosofien hos virksomheden Woodliving, der holder til i Søholm mellem Fredensborg og Humlebæk. Meget apropos i en bygning, som også er en slags genbrug. Nemlig i et gammelt mejeri, der også på et tidspunkt har været Orkidégartneri og øvelokale for et smart rockband. En sætliste kan stadig ses skrevet på en af væggene. Men i dag er stedet møbelværksted, hvor der produceres blandt andet borde, vægpaneler, reoler og hylder samt en serie køkkenredskaber og andre interiørdetaljer.

Om Woodliving Blev stiftet af Peter Rose i efteråret 2012. Hans søn Jeppe gik med samme år.

Firmaet og de to ejere blev kendt gennem DR-serien »Fra yt til nyt«.

Thomas Nielsen overtager firmaet i april 2020.

Firmaet har lige nu fire ansatte.

- Vi får meget egetræ fra Junckers i Køge. Der er tale om overskudstræ fra gulvproduktionen, som ellers ville blive solgt til brænde. Vi har også kontakt til maskinsnedkerier, hvor vi kan få rester fra deres produktionen. Og så få vi en del træ fra en virksomhed i Roskilde, som restaurerer transportpaller. Det er alt sammen træ, som er for pænt til at smide ud, men som det vil være for dyrt for de virksomheder at bruge i produktionen. Så vi går ind og bygger møbler af træ, som ellers ville blive smidt ud eller brændt, fortæller Woodlivings ejer, Thomas Nielsen, der er fra Helsingør og egentlig uddannet stærkstrømsingeniør.

- Og så elsker vi træ med en god historie. Det kan være et gammelt gulv fra en villa fra 1909 på Frederiksberg - eller brædder hentet fra Gentofte Rideskole, som får nyt liv, tilføjer han.

I virkeligheden var Thomas Nielsen for et års tid siden bare på udkig efter et sted, han kunne arbejde i træ. Han kom i kontakt med folkene bag Woodliving, og fik så muligheden for at overtage virksomheden.

- Det giver mening for mig at arbejde med genbrug og produktion ud fra en miljøvinkel for at gøre en forskel. Også mere umiddelbar mening end de lange processer, ingeniørarbejdet kan indebære, fortæller han.

Ambitionen med Woodliving er at alle møbler og produkter skal være håndlavede, håndsamlede og fra Danmark.

- Vi skeler til FN's verdensmål og passer fint ind i målet om »Ansvarlig produktion og forbrug«, siger Thomas Nielsen. En udfodring er dog, hvis produktionen liver for tidskrævende.

- Vi skal have et større flow i virksomheden og organisere arbejdet, så vi kan lave nogle skarpe priser. Derfor bruger jeg min ingeniørbaggrund til at gå ind og se procesoptimere hele produktionen, fortæller han.