Tour De France får region til at bryde egen praksis

Nordsjælland - 25. december 2019 kl. 04:00

Af Jesper Sabroe

Belært af en række episoder, hvor Region Hovedstaden har haft penge i klemme ved at yde støtte til events og begivenheder - for eksempel det famøse Melodi Grand Prix og senest Copenhagen Winter Games, der endte i konkurs og tabte penge for regionen, har regionen i dag en noget mere konservativ praksis med udbetaling af støtte til de organisationer og konsortier, der holder større arrangementer og events. Den normale praksis baserer sig på at minimere specielt de økonomiske risici ved regionens engagement. Det indebærer blandt andet, at tilsagn ikke udbetales på én gang, men over flere rater.

Men det er præcis denne praksis, som alle partier i regionsrådet undtagen Enhedslisten nu er parate til at fravige til den kommende Tour de France Grand Depart, som finder sted i Danmark i 2021.

Her besluttede regionsrådet, at de afsatte midler til Tour de France Grand Départ udbetales i to rater, med 80 procent primo 2020 og resten efter endt regnskabsaflæggelse. Det vil være på linje med praksis i de øvrige regioner, som bidrager til cykelfesten i sommeren 2021, hvor Tour de France rammer landet i de indledende dage af 2021-cykelløbet.

Ved at afvige fra den hidtidige praksis, øges risikoen for økonomisk tab eksempelvis i forbindelse med en konkurs, ligesom der kan være en risiko for at danne en ny præcedens i forhold til udbetalingerne, hedder det ellers i sagsfremstillingen til regionsrådsmødet. I alt har Region Hovedstaden tilbage i 2016 besluttet at yde en støtte på i alt otte millioner kroner under bevilllingsområdet »øvrig regional udvikling«.

Der er oprettet et selskab, som håndterer den praktiske afvikling, herunder kontrakten til Tour de France-arrangøren ASO. I den forbindelse har selskabet rettet henvendelse til Region Hovedstaden og de øvrige involverede regioner og anmodet om, at alle de afsatte midler bliver udbetalt på én gang, dels for at lette administrationen ved udbetalingerne og dels for at sikre likviditet til kontraktbetalinger til ASO. Region Hovedstaden har drøftet henvendelsen med de øvrige regioner, og ud fra en vurdering af økonomi og almindelig praksis, er anbefalingen sammen med de øvrige regioner en udbetalingsprofil på 80 procent i 1. rate og de resterende 20 procent efter endt regnskabsaflæggelse. Midlerne er afsat som et tilsagn og skulle efter den normale praksis udbetales ved behov og efter aftale.

Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S, hedder selskabet bag afviklingen af Tour de France-starten i København, som er støttet af en række parter, herunder Københavns Kommune, Erhvervsministeriet og Sport Event Danmark. Selskabet har stillet en række kriterier op for, hvordan regionen kan afvige fra normal udbetalingspraksis.

Kriterierne indeholder månedlige afrapporteringer godkendt af Rigsrevisionen og Deloitte og desuden en separat revisionsprotokol forud for de fire årlige bestyrelsesmøder. Det vil sikre, at regionen hele tiden er fuldt orienteret om status for projektet og interessentskabets økonomi.

Derved sikrer Grand Départ Copenhagen en relativt stor likviditet og en ensartethed i afrapporteringerne, samtidig med at regionen kan opretholde sikkerhed for de tildelte midler, hedder det i sagsfremstillingen til tirsdagens regionsrådsmøde.