Torben Boe Nielsen er tilbage på cyklen og tilbage i Gribskov, men det har givet livet et ekstra perspektiv, at det kan være slut, uden at man selv opdager det.

Torben var død i 13 minutter

- Tempoet havde bestemt ikke været prangende, men alligevel havde jeg brug for at holde en pause, så vi stoppede. Jeg kan huske, at jeg klikkede ud af venstre pedal og lænede mig lidt ind over styret på cyklen for ligesom at puste lidt ud.

De to gode venner Torben Boe Nielsen og Jesper Berg fra Hillerød var tæt på at være hjemme efter en cykeltur i Gribskov i Nordsjælland lørdag den 5. januar i år.

