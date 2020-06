Otte af de 60 erhvervsfolk fra Modcorona, der rådgiver uhonoreret, er Stine Bosse, Morten Ballisager, Claus Bindslev, Mia Wagner, Per Thau, Alfred Josefsen, Anders Heide Mortensen og Jesper Buch.

Topledere rådgiver virksomheder i krise

Nordsjælland - 09. juni 2020 kl. 13:38 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange gode ideer opstår, når man går og roder rundt ude i sin garage. Også hjemme hos Anders Heide Mortensen fra Heide Kommunikation i Virum, der under coronanedlukningen fik ideen om at matche erfarne erhvervsledere med ledere fra virksomheder, som er hårdt trængt af coronakrisen. Det blev til initiativet Modcorona.

- Jeg gik og tænkte på, alle de meget dygtige og meget kompetente erhvervsfolk, der nu havde fået lidt mindre travlt. Al deres viden kunne gøre god gavn, hvis vi kunne matche dem med de ledere, der godt kunne bruge et godt råd, fortæller Anders Heide Mortensen.

Ideen tog form via Linkedin og nu tæller listen 60 topledere, der stiller sig gratis til rådighed for sparring med alle typer virksomheder også den lille enkeltmandsforretning der har mistet overblikket over butikken under coronakrisen, men hvad kan disse rådgivere, som ens eget netværk ikke kan?

- Der er noget særligt i at blive rådgivet »peer-to-peer« af en person, der laver næsten det samme som en selv, fordi det skaber tillid at tale med en, der har prøvet at være topleder og kender de vilkår, som man arbejder med, siger Anders Heide Mortensen, som koordinerer kontakterne mellem interesserede virksomheder og de relevante rådgivere.

Listen tæller direktører, bestyrelsesmedlemmer og specialister indenfor eksport, jura, iværksætteri, IT og digitalisering, kommunikation, erhvervspsykologi og mange andre felter med navne som erhvervskvinden Stine Bosse, Mette Thorgaard fra Santander og Ole Stiig Petersen fra Lisberg Management.

- Der er næsten 60 mennesker med, og man kan blot slå op på listen for at se, hvem der kan noget, som man gerne vil vide noget om, siger Anders Heide Mortensen og understreger, at der selvfølgelig er stor fortrolighed.

Han oplever især to ting. En stor taknemmelighed fra de virksomhedsledere, der har fået friske øjne på en problemstilling uden at taxameteret løber afsted fra første minut men også at det kræver stor overvindelse at søge rådgivning.

- Nogle af dem, der har det rigtig svært, tør ikke sige det. Det er meget personligt og meget grænseoverskridende, hvis man har fornemmelsen af at stå ved indgangen til skifteretten, men det gælder om at se tingene i øjnene.

- Man råber det jo ikke ud til alle, hvis man for eksempel står med et livsværk, der er bygget op over flere generationer, men som nu er i problemer. Det er en stor overvindelse for mange flere, end dem vi ser og hører om, siger Anders Heide Mortensen og opfordrer interesserede i at tjekke listen over rådgivere på hjemmesiden og sende en mail med en forespørgsel om en uforpligtende samtale.

- Tanken med det her er ikke, at vi kan redde alle, men at vi kan hive alle, der har en sund forretningside med over på den anden side, siger han.

Flere oplysninger på https://www.linkedin.com/company/modcorona/ eller https://www.modcorona.dk/.