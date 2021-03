Tonsvis af affald smides langs vejene - se her hvor meget

”Vi har oplevet en stor stigning i mængden af affald her under corona. Mange kører tur med ungerne og køber lidt mad undervejs, og en del af madpapiret ryger ud ad vinduet og ligger derefter langs vejene, hvor vi særligt finder det efter en rasteplads. Også på rastepladserne er der visse steder så meget affald, at vi må forbi to gange dagligt, hvor det tidligere var nok med én runde,” siger Christian Gottschalck Jacobsen.

Han tilføjer: ”Et simpelt råd til bilisterne er at have en lille pose liggende i bilen og så bruge posen til at proppe sit affald i”.

Ud over at affaldet er til gene for andre trafikanter, er det også til stor belastning for miljø, dyr- og planteliv. For eksempel er cigaretskod den type affald, der smides allermest af, og ét cigaretskod er op til fem år om at blive nedbrudt i naturen.

Kampagne skal få trafikanter til at tage affaldet med sig

For at komme problemet til livs har Vejdirektoratet siden januar kørt en kampagne under sloganet ’Tak for ingenting … i vejkanten’. En kampagne der skal få danskerne til at tænke over deres adfærd.

”Kampagnen rummer et vigtigt budskab, som vi helt sikkert kommer til at gentage i de kommende år. For vi skal have nedbragt affaldet i vejkanterne, både for trafikanternes, samfundets og miljøets skyld,” siger Michael Ebbesen.

”Jeg håber, at vi med Vejdirektoratets kampagne kan være med til at sikre, at langt mere affald ender i skraldespanden og ikke i naturen.”

Det siger Benny Engelbrecht, trafikminister, i en kommentar til kampagnen.

Trafikanterne kan blandt andet møde kampagnen på skilte langs tilkørselsramper til motorvejen, på plakater på landets rastepladser, i radioen samt online i form af bannerannoncer og på de sociale medier.