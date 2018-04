Tømmermænd: Politiet får uforbeholden undskyldning

Det kan gøre ondt i både krop, hoved og ikke mindst ens personlige værdier, når man vågner op efter en kæmpebrandert. Det måtte en ung mand i 20erne sande, og han endte med at sende politiet en uforbeholden undskyldning for sin opførsel.

Det beretter Nordsjællands Politi på facebook.

Episoden skete natten til søndag, hvor en kvinde i Lyngby bliver vækket, fordi der står en mand udenfor hendes hus. Hun konstaterede, at den unge mand virkede konfus men også lidt mistænkelig, så hun tilkaldte politiet.

"Ved vores ankomst viste det sig dog, at der ikke var tale om en indbrudstyv eller en anden form for potentiel kriminel, men derimod en ung mand i 20’erne, der havde drukket mere end bare hindbærbrus i løbet af aftenen. Meget mere."

Skriver Nordsjællands Politi.

Betjentene tog den unge mand med i patruljevognen og efter en snak blev han sat af på Lyngby Station for at tage toget hjem.

Senere søndag aften modtog politiet denne mail:

"Hej

Mit navn er (fjernet)

Lørdag nat den 31. marts var to betjente ude og snakke med mig i Lyngby, efter jeg var endt der uden at vide hvorfor, fordi jeg var fuld.

Jeg vil gerne undskylde for, at I skulle bruge jeres tid på mig, fordi jeg ikke kunne styre det - det skal aldrig ske igen.

Når det er sagt, så vil jeg gerne sige tusind tak til de betjente, der håndterede mig og hjalp mig. Det kunne have endt meget galt, hvis ikke de var dukket op, og det er jeg taknemmelig for.

Mvh. "

Nordsjællands Politi skriver i opslaget, at de blev både glade for og imponerede over, at den unge mand havde taget sig tid til at skrive, og de håber, at han er kommet sig efter lørdagens strabadser og at kvinden er kommet sig over forskrækkelsen.