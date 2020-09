Tøjkrise: Hospital mangler 3000 stykker tøj

Der er opstået en mindre tøjkrise på Nordsjællands Hospital. De ansatte er nemlig for dårlige til at lægge deres brugte uniformer til vask.

Til hospitalets nyhedsbrev På Tværs siger Jesper Vind, der er ansvarlig for hospitalets uniformsbutik, at der går alt for lang tid fra en uniformsdel bliver udleveret, til den havner på hospitalets vaskeri.