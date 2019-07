Rektor på Birkerød Gymnasium, Anders Kloppenborg, oplyser, at der er bred opbakning i gymnasiets bestyrelse til at indføre rygeforbud i skoletiden. Foto: Allan Nørregaard

To ungdomsuddannelser går forrest: Rygning forbudt i skoletiden

Nordsjælland - 05. juli 2019 kl. 04:00 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som de første to ungdomsuddannelsesinstitutioner på Sjælland indfører Birkerød Gymnasium og Campus Frederikssund, som blandt huser HHX, HTX og diverse erhvervsuddannelser, røgfri skoletid for både lærere og elever, skriver Frederiksborg Amts Avis.

For Birkerød Gymnasiums vedkommende sker det allerede ved skolestart efter sommerferien, mens Campus i Frederikssund begynder de indledende øvelser frem mod et totalt rygestop per 1. januar 2020, fremgår det af en opgørelse lavet af Kræftens Bekæmpelse.

- Vi skulle have gjort det meget før, men bedre sent end aldrig. Der er intet positivt ved rygning, og der er bred opbakning i bestyrelsen til, at vi tager dette skridt, siger rektor på Birkerød Gymnasium, Anders Kloppenborg, som håber, at eleverne vil efterleve de nye regler.

- Ultimativt kan elever, der ikke følger reglerne, bortvises, men jeg håber og tror ikke, at vi kommer så langt, siger rektoren.

Fra Danske Gymnasier lyder også opbakning til det røgfri tiltag.

- Det er en fornuftig vej at gå, fordi vi ser flere og flere unge begynde at ryge. Det er inspirerende, og det er et vigtigt signal at sende, siger formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø.

Hos Kræftens Bekæmpelse ser man også tiltaget som et skridt i den rigtige retning.

- Røgfri skoletid er et godt redskab til at forebygge rygning blandt unge. Vores håb er, at flere følger med, men også, at der bliver truffet en politisk beslutning om at forbyde røg i skoletiden, siger projektleder Tenna Christiansen.

