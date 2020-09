Artiklen: To spritbilister stoppet

To spritbilister stoppet

To mænd blev i weekend stoppet af politiet og sigtet for spirituskørsel. Den ene er en 30-årig mand fra Helsinge-området. Han var kørt galt i sin bil i rundkørslen ved Ny Mårumvej i Græsted. Der er formentlig tale om en soloulykke. Politiet kom til stedet og kunne lørdag kl. 19.28 sigte manden for spirituskørsel og overtrædelse af loven om euforuserende stoffer, da han havde en klump hash i lommen.