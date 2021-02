Send til din ven. X Artiklen: To milepæle for Søborg søprojekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To milepæle for Søborg søprojekt

Nordsjælland - 02. februar 2021 kl. 15:15 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Projektet med at genskab Søborg Sø skrider hastigt frem mod den planlagte etablering næste år .

Miljøstyrelsens har nu givet tilladelse til genskabelse af Søborg Sø efter Miljøvurderingsloven. Afgørelsen er truffet på baggrund af en miljøkonsekvensrapport og indkomne høringssvar.

Effekterne ved en genopretning af Søborg Sø vurderes i rapporten at være væsentlige og positive.

Kilde: Naturstyrelsen Søborg Sø er i dag kunstigt afvandet ved pumper og grøfter.Planen er at slukke for pumperne, etablere diger langs Søborg Landkanal og et nyt udløb fra søen.Hermed genskabes en cirka 338 ha stor lavvandet sø med omkringliggende eng-, mose- og rørskovsarealer.Området vil så bestå af en mosaik af forskellige naturtyper, og ikke mindst mange forskellige fugle forventes at finde vej til området.Friluftslivet får blandt andet en sti på godt 12 km rundt om hele området, og på sigt er det også planen at etablere publikumsfaciliteter som fugletårne.Kilde: Naturstyrelsen Tilladelsen rummer en række vilkår blandt andet om pleje af 30 hektar engarealer med høj urtevegetation af hensyn til engsnarren, der er en truet fugleart, fredet og beskyttet under Fuglebeskyttelsesdirektivet, og som i dag har en fin bestand i området.

Endnu en jordfordeling for Søborg Sø er afsluttet med skæringsdato den 1. februar 2021. Det betyder, at der ved frivillighed er handlet en række arealer inden for projektområdet. Nogle lodsejere har valgt at sælge deres arealer, andre har fået erstatningsarealer og endelig har en række lodsejere ønsket at beholde deres arealer og få erstatning for, at deres arealer bliver vådere, når søen genskabes.

Der mangler stadig at blive fundet en løsning for nogle af de i alt 63 lodsejere, der havde arealer i området ved begyndelsen af projektet.

Derfor bliver der en sidste jordfordeling umiddelbart inden sommer i år. Med den jordfordeling, der netop er gennemført, og som er nummer tre i rækken, ejer Naturstyrelsen nu i alt godt 420 ha inden for projektområdet.

Det drejer sig om langt den største del af selve søen, men også en række vigtige engarealer rundt om.

I den sydlige del af området har Naturstyrelsen blandt andet sikret statsligt ejerskab af en del af de engarealer, der skal være med til at tilgodese engsnarren ved at skabe yngle- og levested for fuglen.

Det er Landbrugsstyrelsen, der har stået for jordfordelingen, og der har helt overordnet været en god dialog med lodsejerne.

Der er stadig mange forhold, der skal ordnes, inden vandet kan begynde af stige.

I det kommende år skal en detailprojektering udarbejdes, og der skal indhentes en række myndigehdstilladelser.

I 2022 er det planen, at de første anlægsarbejder skal gå i gang således, at projektet kan indvies i 2023, og der kan begynde at komme vand i området. Det vil tage omkring to år, før søen er fyldt op, fra man slukker for pumperne og tager det nye ind- og udløb i brug.