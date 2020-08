VisitNordsjælland er den fælles turistorganisation for fem nordsjællandske kommuner. Organisationen har blandt andet været aktiv omkring at tiltrække krydstogtturister. Her Krydstogtskibet Braemar fra Fred Olsen Lines der som det første krydstogtskib nogensinde lagde til i Hundested søndag den 8. maj 2016. Foto Allan Nørregaard

To bejlere til at huse VisitNordsjælland

Nordsjælland - 12. august 2020 kl. 14:46 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerøds turistudvalg bakker nu op om, at organisationen VisitNordsjælland placeres i erhvervshuset C4 i Hillerøds industrikvarter

Helsingør Kommunes udmeldelse af porganisationen fra årsskiftet betyder, at , VisitNordsjællandskal flytte fra lokalerne i Toldkammeret i Helsingør.

Ifølge dagsordenen til gårsdagens møde i Hillerøds udvalg for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme så er to placeringer i spil.

Der er rejst forslag om en placering i Esrum Møllegård i fællesskab med Nationalpark Kongernes Nordsjælland eller i Hillerød i C4 Videncenter i fællesskab med

Erhvervshus Hovedstaden. Prisen for lokaler i C4 Videncenter vil være ca. 212.000 kr. årligt.

Og netop den sidste placering er den mest oplagte, siger udvalgets formand, Thomas Elong (V).

- Et enigt udvalg mener, at det er en naturlig placering. Erhvervsfremme og turistfremme er samme sag, da turismen trækker både penge og medarbejdere i turistsektoren til. Og der vil være god synergi i at bo i samme hus som Erhvervshus Hovedstaden, siger han.

Thomas Elong beklager stadig Helsingørs beslutning om at udtræde af VisitNordsjælland ved udgangen af året, hvilket har tvunget de øvrige fire kommuner bag, Hillerød, Halsnæs, Fredensborg og Gribskov, til at finde et nyt grundlag at køre organisationen videre på. Blandt andet skal der findes en løsning på det hul på 2 millioner kroner, som Helsingør hidtil har bidraget med.

- Vi er indstillet på, at den økonomiske side af sagen skal løses i forbindelse med budgetforhandlingerne i de fire ejerkommuner, siger han.

På bordet ligger tre modeller for, hvordan det økonomiske hul fremover kan lukkes.

Scenarie A er en fuld økonomisk tilpasning, hvor de fire tilbageblevne kommuner lukker hullet og tilsammen giver 2 millioner kroner mere om året til VisitNordsjælland. Scenarie B er en delvis økonomisk tilpasning på 1,2 millioner kroner, som vil betyde fastholdelse af VisitNordsjællands kompetencer - men med et lavere aktivitetsniveau i forhold til

markedsføring og oplevelsesudvikling.

Scenarie C er uden økonomisk tilpasning, og VisitNordsjælland vil skulle tilpasse sin organisation og nedjustere på både kompetencer og

aktivitetsniveau.

- VisitNordsjælland har lige holdt 10 års jubilæum og må følge med tiden. Mit udgangspunkt er, at vi ikke skal skære i branding online, for det er her langt de fleste turister søger deres oplysninger,så der skal vi fastholde en stor synlighed. Men det er en diskussion som må tages ved budgetforhandlinger i de fire kommuner, siger han.