Tivoli viser EM-landskamp

For at deltage i sportsfesten kræves et særlig armbånd, oplyser Tivoli. Armbåndet, der giver adgang til de omkring 1.600 eksklusive pladser foran storskærmen, gives efter først-til-mølle-princippet to timer før kick-off. Armbånd kan ikke forudbestilles; og gæster skal personligt møde op inde i Tivoli for at få dem. Det udleveres fra kl. 16.

- Vi har fået rigtig mange henvendelser fra fodboldfans, der gerne vil have et sted at mødes for at se Danmarks EM-kampe. Det er derfor et scoop, at det nu kan lade sig gøre. Fodbold fungerer allerbedst i selskab med andre fodboldfans. Lørdag bliver en stor dag og vores råd til alle er at komme i god tid, så man kan sikre sig en god plads på Plænen.