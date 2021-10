Der er behov for flere ansatte i Akutberedskabet, og der skal skabes et bedre arbejdsmiljø, så man kan fastholde dygtige medarbejdere. Sådan opsummerede regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) opgaven på tirsdagens regionsrådsmøde. Foto: Allan Nørregaard

Tilliden til 112 skal genoprettes

Efter massiv opmærksomhed om dårligt arbejdsmiljø og 12-opkald der ikke kommer igennem hurtigt nok, skal regionsrådet nu sikres en løbende orientering af situationen i Akutberedskabet.

Et bredt flertal af regionsrådet bevilgede i aften 10 millioner kroner til at forbedre arbejdsmiljøet i hele Akutberedskabet og sikre hurtige svartider på både 112 og 1813, men der var også et klart krav om opfølgning på de 17 anbefalinger, som den eksterne undersøger Mads Koch Hansen er kommet med.

- Der er udtrykt et klart krav til Akutberedskabet, om at politikerne vil sikres, at de løbende holdes orienteret om situationen vedrørende 112 og Akutberedskabet som helhed. Tilliden til 112 skal genoprettes, og Akutberedskabet skal tilbage på sporet igen, sagde regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) på mødet.

Flere af partiernes ordførere udtrykte på mødet irritation over, at politikerne ikke var blevet orienteret om situationen tidligere.

- Det er kritisabelt, at vi ikke er blevet orienteret om, at de missede opkald hen over sommeren, sagde således den konservative Christoffer Buster Reinhardt.

Ud over at vedtage en bevilling på 10 millioner kroner til genopretningen og godkende de 17 anbefalinger, så skal regionens administration til mødet i Forretningsudvalget den 7. december præsentere en model, som fortløbende sikrer den løbende orientering af Forretningsudvalget, ligesom administrationen på mødet vil redegøre for overvejelser om den ledelsesmæssige udfordring i Akutberedskabet.

Selvom Liberal Alliance stemte for de fire pinde i dagsordenen, så var regionsrådsmedlem Niels Høiby kritisk over for den 78 sider lange rapport, som er fremlagt fpor rådet.

- Det patientsikkerhedsmæssige konsekvenser ved de mange forsinkede opkald er ikke afklaret i rapporten, der også bygger på relativt få interviews af ledelse og medarbejdere på Akutberedskabet, sagde han. Niels Høiby sagde også, at han havde svært ved at se Akutberedskabet fortsætte med samme mennesker i ledelsen.

Lars Gaardhøj sluttede mødet med at sioge,. at man nu vil adressere problemerne i Akutberedskabet og kaldte de 10 millioner kroner et første skridt.

- Borgerne skal have tillid til, at de får hurtig og kompetent hjælp, når de ringer 1813 og 112 - og vi vil have et godt arbejdsmiljø i akutberedskabet, så medarbejderne kan gå stolte og glade på arbejde, og hvor der er tillid mellem ledelse og medarbejdere. Det har vi bedt koncerndirektionen får styr på, siger han.