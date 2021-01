Tidligere politiinspektør bliver ny beredskabsdirektør i Frederiksborg Brand og Redning

Der var kommet mange kvalificerede ansøgninger til stillingen som beredskabsdirektør for Frederiksborg Brand og Redning, men i ansættelsesudvalget var man enige om, at Mikael Henrik Wern var den bedste kandidat, står der i pressemeddelelsen.

- Vi havde fået mange gode ansøgninger, men Mikael har de helt rette kvalifikationer. Han har ledererfaring fra en stor organisation, blandt andet som HR-chef og som leder af efterforskningsafdelinger. Vi i beredskabskommissionen er overbeviste om, at Mikael kan bidrage positivt til Frederiksborg Brand og Redning og skabe et godt beredskab og en god arbejdsplads i samarbejde med ledere og medarbejdere, siger borgmester John Schmidt Andersen, formand for beredskabskommissionen.

- Jeg ser meget frem til at starte i Frederiksborg Brand og Redning med de mange dygtige og engagerede medarbejdere og frivillige. Og jeg ser frem til i samarbejde med medarbejderne, de frivillige, beredskabskommissionen og vores eksterne interessenter at sikre, at Frederiksborg Brand og Redning kontinuerligt udvikler sig i henhold til de krav, der ligger for en moderne beredskabsorganisation, til gavn for alle borgerne i vores kommuner, siger Mikael Henrik Wern.