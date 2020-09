Tidligere Herlufsholm rektor i spidsen for gigant-skole

Der er nu sat navn på den kommende direktør for U/NORD, der står for 13 uddannelsesinstitutioner i Nordsjælland.

Bestyrelsen for U/NORD har valgt at ansætte den tidligere rektor for Herlufsholm Skole og Gods Flemming Zachariasen, der tiltræder som ny direktør for U/NORD pr. 1. oktober 2020.