Transportminister Benny Engelbrecht sammen med Hillerøds borgmester Kirsten Jensen og formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen da han tilbage i november aftalte med tre regioner at afprøve batteritog på strækningen mellem Helsingør og Hillerød samt på Lemvigbanen. Foto: Region Hovedstaden

Test af batteritog udskydes to år

Men efter en markedsdialog med fire togproducenter har det vist sig, at kun to af producenterne kan stille med tog til forsøget, og de har ikke ledige tog til formålet før om to år - og at der også vil skulle ske en række tekniske tilpasninger på togene inden forsøget. Det fremgår af en orientering til regionens trafikudvalg.