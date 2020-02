Transportminister Benny Engelbrecht aftalte sidste år med regionsrådsformændene fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland at afprøve batteritog på strækningen mellem Helsingør og Hillerød samt på Lemvigbanen. Her sammen med Hillerøds borgmester Kirsten Jensen og formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen under præsentationen af planen. Foto: Region Hovedstaden

Send til din ven. X Artiklen: Test af batteritog i EU-udbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Test af batteritog i EU-udbud

Nordsjælland - 12. februar 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Togproducenter er nu indbudt til at teste batteritog på Lille Nord og på Lemvigbanen.

Movia, Midttrafik, Lokaltog A/S og Midtjyske Jernbaner A/S vil senere i år at afprøve teknologien med batteritog på strækningen mellem Helsingør-Hillerød og på Lemvigbanen i Vestjylland.

Parterne har nu via et EU-udbud inviteret leverandører af batteritog til at deltage i gennemførelsen af testkørsler på de to strækninger. Planen er, at de mange tests finder sted fra 1. august i år og 11 måneder frem.

Forsøgskørslen med ledningsfri batteritog skal medvirke til at opnå indsigt i teknologien ved batteritog og give et erfaringsgrundlag for togdrift baseret på batteritog.

Testkørslen skal foretages i den eksisterende køreplan og kommer til at ske under ordinær kørsel med passagerer. Udover de tekniske test, vil passagererne på de to strækninger blive interviewet om deres oplevelser ved at køre med et batteritog.

Ifølge udbudsteksten, så vil der blive indgået aftaler med alle interesserede leverandører, der opfylder en række kriterier.

Frem til den 26. februar i år vil der blive gennemført en dialog med de selskaber, der har meldt deres interesse om at stille tog til rådighed for testen.

Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen er meget tilfreds med, at afprøvningen af nye batteritog kommer til at foregå på Lokaltogs strækning fra Hillerød til Helsingør.

- Testen af de nye klimavenlige batteritog er helt i tråd med Movias arbejde for grønnere kollektiv transport, øget mobilitet og samdrift på tværs. Jeg ser frem til at få ny værdifuld viden, der kan bidrage til den grønne omstilling af kollektiv transport, som Movia er i fuld gang med sammen med kommuner og regioner, sagde Kirsten Jensen, da det før jul kom frem, at en af de to teststrækninger var Lille Nord.