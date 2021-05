Taget med 50 gram hash på station

Af Jesper Sabroe

En patrulje fra Nordsjællands Politi fandt at en mindre gruppe unge mænd udviste mistænkelig opførsel på Lyngby station ved 21-tiden lørdag aften. Tre mænd blev stoppet, og hos den ene, en 18-årig man fra Rødovre fandt betjentene 50,45 gram hash og kontanter. Størstedelen i én klump, men noget af hashen var fordelt i halv grams pakker, ligesom manden havde en vægt på sig. Han blev derfor anholdt og er nu sigtet for besiddelse af hashen med henblik på at videresælge det. De to andre mænd var ikke i besiddelse af noget ulovligt, oplyser vagtchef David Borchersen, Nordsjællands Politi.