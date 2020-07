Syv ud af ti for tidlig pension

Det er fagforbundet 3F, der sparker undersøgelsen ud i sommervejret - som optakt til at regeringen i det ny folketingsår vil forsøge at opfylde sit valgløfte om ret til tidlig pension for dem, som har været længe på arbejdsmarkedet.

- I mine øjne er det et udtryk for, at vi i Danmark under hinanden et værdigt seniorliv. "Det viser, at mange - som jeg - ser retfærdigheden i, at mennesker, der har knoklet i mange, mange år, får en ret til at trække sig tilbage, før deres krop står af, siger forbundsformand i 3F, Per Christensen.