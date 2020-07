Sygeplejerske-uddannelsen i Hillerød oplever stor søgning

Da fristen for at tilmelde sig en videregående uddannelse udløb søndag klokken 12 kunne sygeplejerske-uddannelsen på Københavns Professionshøjskole Campus Hillerød notere sig en markant øget antal elever, der har søgt uddannelsen i Hillerød som 1. prioritet.

I alt har 299 haft Hillerød-uddannelsen til sygeplejerske øverst på listen mod 189 for et år siden. Det er en stigning på 58 procent.

- Vi er især glade for, at der er så stor en søgning som 1. prioritet. For det er en generel tendens, at flere gennemfører et studie, hvis de er kommet ind på deres førsteprioritet, siger Merete Brædder Rasmussen.