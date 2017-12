Der bliver længere til døgnåbne apoteker efter nytår. Til gengæld skal regionens fire akutmodtagelser udlevere medicin - men kun i akutte tilfælde

Send til din ven. X Artiklen: Syge på hospital efter medicin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syge på hospital efter medicin

Nordsjælland - 29. december 2017 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. januar 2018 træder den nye apotekerlov i kraft, og den indskrænker antallet af døgnapoteker kraftigt. Samtidigt er regionerne blevet bedt om at løfte opgaven med at sikre akut syge borgere medicin uden for apotekernes åbningstid. I Region Hovedstaden bliver Akuttelefonen 1813 indgangen, hvis man skal bruge medicin sen aften eller nat. Og akut medicin kan fremover blive udleveret fra regionens fire akutmodtagelser. Det skriver Frederiksborg Amts Avis

- Hvis man får behov for medicin om natten, så skal man kontakte Akuttelefonen 1813. Her kan lægen ved akuttelefonen enten henvise til det nærmeste åbne apotek, som for Nordsjællands vedkommende er det døgnåbne Steno Apotek - eller indtil klokken 24 Lyngby Svane Apotek. Men 1813-lægen kan som noget nyt også henvise til en akutmodtagelse, hvor man vil kunne få udleveret medicin nok indtil apotekerne igen åbner, forklarer direktør for Amager og Hvidovre Hospital, Birgitte Rav Degenkolv på vegne af Region Hovedstaden.

Fra de fire akutmodtagelser lyder meldingen, at man ikke forventer der bliver et stort træk ind af nye patienter, der skal have medicin.

- I forvejen kommer akut syge patienter ind på akutmodtagelsen til vurdering, så den ny ordning berører kun borgere, som i forvejen får receptpligtig medicin, og som er løbet tør for doser uden for apotekernes åbningstid. Og man kan kun få medicin fra akutmodtagelsen, når det gælder akutte situationer, hvor der er et uopsætteligt behov for medicin. Man skal derfor huske at hente sin receptpligtige medicin i apotekernes åbningstid, siger Birgitte Rav Degenkolv.