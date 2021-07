Område 1 var først tænkt at rumme parken, men her øver flåden. Derfor rykkede parken til område 2, hvor udbuddet så er sat i bero, indtil bundforholdene er nærmere gransket. Område 3 er fiskernes forslag til nyt havvindmølleområde.

Svar om vindmøllepark blæser i vinden

Nordsjælland - 19. juli 2021 kl. 09:28 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Der er dialog mellem to ministerier om forholdet mellem vindmølleparker og Forsvarets behov for øvelsesområder. Men svar er der få af.

Fiskerierhvervet i Gilleleje har protesteret mod placeringen af Hesselø Havvindmøllepark i det sydlige Kattegat, siden det sidste år kom frem, at den er planlagt til at ligge i et af de bedste områder for jomfruhummerfiskeriet.

Hesselø Vindmøllepark er planlagt til at skulle levere afgørende mængder af grøn strøm fra 2027, men den tidsplan er nu under pres, efter at udbuddet er sat i bero i et halvt år. Det sker for at Energistyrelsen kan analysere bundforholdene i området. Samtidig forsøger fiskerierhvervet omkring Kattegat at få vindmølleparken placeret i et områd syd for det nuværende udpegede område og øst for Hesselø.

Men også her øver Forsvaret, omend det ifølge Gilleleje-fiskerne ikke er særligt ofte

- Vi har holdt øje med forsvarets fartøjer, og det er meget sjældent, vi har set dem lave øvelse der - de ligger altid ovre ved Sjællands Odde og vest om Hesselø. Og mon ikke man fra politisk side kunne tilbyde et andet område til øvelser, sagde auktionsmester ved Gilleleje Auktioner Lasse Nordal forleden til Frederiksborg Amts Avis.

Løbende dialog Frederiksborg Amts Avis har spurgt i Forsvarsministeriet om fiskernes forslag til ny placering vil kollidere med Forsvarets øvelsesaktiviteter. Vi har også spurgt, om Forsvarsministeriet i forbindelse med processen omkring den planlagte havvindmøllepark aktuelt er i gang med undersøgelser, udredninger eller vurderinger af forholdet til den kommende park. Via ministeriets kommunikationsafdeling har vi fået følgende mailsvar:

- Spørgsmålet om placering af havvindmølleparker i Danmark henhører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Forsvarsministeriet er løbende i dialog med dem i forhold til Forsvarets øvelses- og fareområder på havet inklusive i Kattegat, herunder også spørgsmålet om placering, undersøgelser og hensynet til Forsvarets aktiviteter.

Kendes ikke I Energistyrelsen, der driver processen omkring vindmølleparken, er man ferieramt og kan ikke svare på spørgsmål om, hvorvidt det område, fiskerne peger på, tidligere har været i spil til at rumme vindmølleparken og om den videre proces for Hesselø Havvindmøllepark. Specialkonsulent Morten Christensen fra styrelsens direktionssekretariat henviser til den pressemeddelelse, som Energistyrelsen sendte ud, da det blev besluttet at sætte udbuddet på pause:

- De endelige konsekvenser for udbuddet kendes endnu ikke. Udbuddet er udskudt foreløbigt med henblik på, at Energinets analyser af bundforholdene færdiggøres. Den videre proces for udbuddet afklares, når konsekvenserne af Energinets undersøgelser er afdækket.

Øget risiko Hos Wind Denmark, der er en interesseorgansiation for vindmøllebranchen, har man ikke haft lejlighed til at vurdere detaljerne i forslaget fra fiskerne, oplyser politisk chef Martin Risum Bøndergaard.

- Jeg har ingen indikationer af, at det område, fiskerne nu foreslår, skulle være mindre egnet end de områder, der hidtil har været i spil. Men det må være Energistyrelsen, der vurderer realismen i forslaget, siger han.

Forsvaret lægger beslag på store områder nord for Sjælland til øvelser, og det har betydet en indskrænkning af det areal, hvor vindmølleparken kunne opføres.

- Men når man formindsker et udpeget området, øger man risikoen for, at man enten må droppe en vindmøllepark - eller bygge ud i mindre omfang, hvis der opstår uforudsete ting - som for eksempel blød bund, som det er tilfældet ved Hesselø, siger han og fortsætter.

- At Hesselø vindmøllepark nu i bedste fald forsinkes og i værste fald må droppes understreger, at man fra starten af burde have lavet en afvejning af de mange interesser, der er for havområderne.

Det er ærgerligt, at vindmølleindustrien er blevet altid skal være sidstevælger og forsvaret førstevælger, når det gælder brug af egnede havområder, siger han.

Og perspektiverne er dystre.

- Falder Hesselø-projektet, så det betyder det, at Danmark kommer til at mangle store mængder grøn energi frem mod 2030 og at fundamentet under opfyldelsen af klimalovens mål om 70% CO2-reduktion i 2030 krakelerer, siger Martin Risum Bøndergaard.