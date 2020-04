Svært at få nyt nøglekort til NemID - brug app'en

Coronakrisen har mange konsekvenser og en af dem er, at det kan være svært at få et nyt nøglekort til NemID, fordi kommunerne har ændret muligheden for at få support il NemID på borgerservicentrene.

Derfor opfordrer NemID, at borgerne tager nøglekorts-app'en i brug i stedet.