Svært at blive tømrer virtuelt

På trods af omstændighederne, så er 647 elever begyndt på deres grundforløb 2 på U/NORDs Tekniske Skole i Hillerød her i det nye år. Dog til virtuel undervisning, og det giver udfordringer, fortæller U/NORD-direktør Flemming Zachariasen.

- Det giver en hverdag, som er svær at forudsige, fordi reglerne og instrukserne hele tiden ændrer sig. Vi har fået en kortere bane, at planlægge på, og mange lærerkræfter føler, at det er svært at levere den kvalitet, man er vant til. For eleverne kan man frygte, at det bliver sværere at opretholde en tilknytning ti skolen og oplevelsen af et fællesskab, siger han

Med omkring 5000 årsværk elever og kursister har skolen hen over vinteren oplevet omkring 80 smittede lærere og elever, som overvejende er blevet smittet uden for skoletiden.