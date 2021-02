På en supercykelsti skal der være en jævn belægning på ruterne, grønne bølger, nedtællingssignaler ved lyskryds, servicestationer, bedre belysning og vejvisning.

Supercykelsti indvies onsdag

Nordsjælland - 09. februar 2021 kl. 16:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Når Jyllinge-Stenløseruten i dag åbnes officielt som ny supercykelsti, så sker det online via de sociale medier, hvor Egedal og Roskilde kommuner samt Supercykelstisamarbejdet lægger en videogennemkørsel af den syv kilometer lange rute ud. Med vejrudsigten i baghovedet måske ikke den værste måde at markere åbningen på.

Den ny sti, som flere steder er nyanlagt og andre steder opgraderet, løber fra Jyllingecenteret til Stenløse station og giver Jyllinges pendlere mulighed for hurtigere og sikrere cykling til S-toget. Blandt andet er der sikret krydsningsmuligheder ved større veje.

Om supercykelstier Supercykelstierne i Region Hovedstaden er et samarbejde mellem 30 kommuner og Region Hovedstaden.

Supercykelstisamarbejdet har i dag 181 km supercykelsti fordelt på 10 ruter.

Målet er over 850 km supercykelsti fordelt på over 60 supercykelstier i 2045.

Den gennemsnitlige turlængde på supercykelstierne er 11 km pr. tur.

55 % af alle beskæftigede pendlere bosat i Region Hovedstaden har 10 km eller derunder til sin arbejdsplads.

Når en rute opgraderes til supercykelsti, stiger antallet af pendlere på ruten i gennemsnit 23 %. I gennemsnit kommer 14 % af de nye pendlere fra bilen.

- Med Jyllinge-Stenløseruten får Egedal Kommune sin anden supercykelsti, og borgerne får endnu en mulighed for at tilvælge den grønne, aktive og sunde transportform. Det glæder mig, fordi vi ved, at gode cykelmuligheder gør det nemmere at vælge cyklen, når man skal transportere sig til arbejde, uddannelse og fritidsinteresser, siger Karsten Søndergaard (V), borgmester i Egedal Kommune.

Også Roskilde-borgmester Tomas Breddam (S) glæder sig over åbnignen.

- Cyklen spiller en afgørende rolle i at få vores pendlere til og fra stationer og stoppesteder på en let og fleksibel måde. For borgerne i den nordlige del af Roskilde Kommune betyder supercykelstien og koblingen til Stenløse Station, at det er nemmere at tage cyklen til S-toget og tage toget videre til arbejde. Det gør både cyklen og den kollektive transport mere attraktiv og mere effektiv, fordi du får motionen på cyklen og afslapning eller arbejdstid i toget," siger han.

Roskilde Kommune var den første af indtil videre tre kommuner i Region Sjælland til at indtræde i hovedstadsregionens Supercykelstisamarbejde, mens Jyllinge-Stenløse er kommunens første supercykelsti.

- Ligesom pendlerne ikke stopper ved kommunegrænserne, stopper de heller ikke ved regionsgrænserne. Derfor giver det god mening for Roskilde Kommune at være med i Supercykelstisamarbejdet. Vi har mange borgere, der pendler nordpå eller østpå, og især med elcyklernes indtog kan flere og flere se fidusen i at tage noget af turen eller hele turen på cykel, siger Tomas Breddam.