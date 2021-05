To kommende sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund får ikke kapacitet til akut behandling af medicinsk sygdom hos børn under 12 år. Helsingør er ved at opføre et stort sundhedscenter, hvor regionen får 1000 kvadratmeter. Foto Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sundhedshuse uden børnelæger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundhedshuse uden børnelæger

Nordsjælland - 25. maj 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe: Kontakt redaktionen

Står man som forældre med et sygt barn under 12 år, så skal man fortsat ind på akuthospitalet i Hillerød. To kommende sundhedscentre i Helsingør og Frederikssund forelås ikke at skulle være bemandet med en børnelæge, når de åbner i 2022 og 2024. Det fremgår af det oplæg til indhold og patientforløb for sundhedscentrene, som Nordsjællands Hospital har fremlagt, og som skal behandles politisk i regionsrådet i juni måned.

Siden indførslen af et enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden i 2014, hvor den private lægevagt i regionen blev opsagt, har den akutte behandling af medicinsk sygdom hos børn under 12 år været samlet i børnesporene på akuthospitalerne sammen med regionens børne- og ungeafdelinger. Det er sket for at sikre, at den nødvendige ekspertise er til stede, hvis barnet viser sig at være alvorligt syg.

To kommuner, Helsingør og Frederikssund har i høringssvar ønsket sig et bedre børnetilbud, og det støttes af den konservative formand for regionsrådets Sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt.'

- Det er et forhold, man bør arbejde videre med fremover. Jeg så gerne, at sundhedshusene kan klare lidt flere akutskader og tage imod feberbørn. Ikke alle feberbørn har meningitis, og hvis du kører altid kører efter worst case, så skal alle syge jo indlægges på Rigshospitalet. Men det bør vi se på fremover, siger han.