Succesfulde virksomheder får pris

200 virksomhedsledere fra små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden vil i løbet af de kommende uger modtage et diplom og en statuette fra Spar Nord og BDO. Det skyldes, at de kan betegne sig som succesfulde virksomheder. For at opnå den anerkendelse skal virksomhederne de seneste fem år have opnået størst succes ved at vise en vækst i resultatet før skat, have en soliditetsgrad på mindst 15 procent og soliditeten skal også være øget i løbet af de seneste fem år. Desuden skal de have vist evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag.