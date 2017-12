Styrelse om forsinkede kræftsvar: Det må ikke gå galt

Bristen har betydet, at Region Hovedstaden for første gang i oktober måtte rapportere om tre tilfælde, hvor kræftpatienters prøvesvar var blevet forsinket eller overset.

Styrelsen for Patientsikkerhed tager det meget alvorligt, at vigtige prøvesvar ikke altid når gennem det nye - og omstridte - it-system Sundhedsplatformen og ud til lægerne på hovedstadens hospitaler.

- I styrelsen ser vi med stor alvor på sagen, for noget så simpelt som et prøvesvar skal ikke gå galt, så det går ud over patienterne, siger Anette Lykke Petri, kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Vi afventer en analyse fra Region Hovedstaden omkring de tre tilfælde, som allerede er indrapporteret til os. Den analyse skal klarlægge årsagssammenhængen med Sundhedsplatformen.

Region Hovedstaden har i forbindelse med de forsvundne prøvesvar nedsat en taskforce, der skal undersøge, hvorfor prøvesvarene ikke altid når frem.

Lægerne på Hvidovre Hospitals gastroenhed, der behandler mave-tarm-sygdomme og opdagede problemet, har derfor genoptaget brugen af papir. Dermed håber de at kunne være sikre på, at lægerne får de vigtige prøvesvar.

Det er nyt for Styrelsen for Patientsikkerhed, at lægerne i Hvidovre er begyndt at ty til papir.

- Det er selvfølgelig alt ære værd, at personalet laver et dobbelt bogholderi, men det er for det første meget tidsrøvende, og for det andet er det jo ikke meningen, siger Anette Lykke Petri.

Spørgsmål: Vil du vurdere, at patientsikkerheden overordnet er i orden i hovedstaden?

- Det er første gang, at vi er blevet bevidst om konkrete patientskader. Og før vi får analysen, kan vi ikke sige noget om den generelle patientsikkerhed, siger Anette Lykke Petri.

- Men det er klart, at vi vil holde den her sag i kort snor og i tæt dialog med regionen.