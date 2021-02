Strømmen skal gå fra Gilbjerg Hoved til Hove

Efter at Energistyrelsen og Energinet sidste efterår besluttede sig for at vælge den ene af to mulige linjeføringer for de elkabler, der skal tilslutte Hesselø Havvindmøllepark til elnettet, nemlig løsningen over Gilbjerg Hoved til Hove i stedet for den alternative løsning vis Kyndby, så kommer linjeføringen nu ud i seks ugers offentlig høring senere i denne måned. Det oplyser Energinet, der har ansvaret for at gennemføre en miljøvurdering af projektet.