Strid om ny grusgrav havner i retten

Nordsjælland - 11. juni 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Hvad vejer tungest. Et kulturhistorisk landskab med en oldtidsgravhøj og et velbevaret netværk af jordvolde og stendiger fra 1800-tallet, eller samfundets interesse for råstoffer. Den modsætning er sprællevende på et 24 hektar område ved den gamle landsby Reerstrup lige vest for Kvistgård.

Området er udlagt til graveområde i Region Hovedstadens Råstofplan tilbage i 2012, og firmaet Tulstrup Sten og Grus (TSG), der selv ejer en af parcellerne i området, står på spring til at udvinde op til 100.000 kubikmeter råstoffer årligt de næste ti år. Men foreløbig er sagen sat på stand by, og afventer en retssag.

Tulstrup Sten & Grus november stævnede sidste år Helsingør Kommune for at få afgørelsen kendt ugyldig. I stævningen, udarbejdet af advokat Håkun Djurhuus fra advokatfirmaet Bech & Bruun, hævdes det, at kommunens afgørelse er fejlbehæftet.

Christian Holm Donatzky (B), der er formand for Helsingørs By-, Plan- og Miljøudvalg, forsvarer udvalgets afgørelse.

- Vi mener, det er helt rimelige betingelser for at beskytte nogle vigtige hegn og fortidsminder, hvilket er kommunens rolle i denne sag. Det er jo ikke os, men regionen, der giver en gravetilladelse, men vi skal give en eventuel dispensation. Nu må vi afvente, hvad retten afgør, siger han.

Sagen er i øvrigt blevet berammet til den 16. marts 2022, oplyses det fra Center for By, Land og Vand i Helsingør Kommune

TSG's direktør Christian Bødker-Petersen uddyber, hvorfor man har valgt at trække kommunen i retten.

- Vi mener, Helsingør kommune har foretaget sig noget, som den ikke har juridisk hjemmel til. Kulturhistorien er allerede vurderet, da området blev udpeget til gravområde og de pågældende diger har ikke en værdi, som opvejer den samfundsmæssige værdi af at udvinde råstoffer. Der er tale om diger, hvor der hverken er indsyn til eller udsyn fra, siger han.

Grusgraven skal erstatte den grusgrav, TSG lukkede i Plejelt for nogle år siden.

- Vi vil åbne den ny råstofgrav, så vi forsat kan levere lokale råstoffer, der ikke først har skullet transporteres længere væk fra. Vi gør nu det, at vi deler processen op i to spor. Vi fortsætter ansøgningsprocessen for de områder, som Helsingør Kommune ikke har anfægtet. Og den sidste del venter på udfaldet af retssagen, siger Christian Bødker-Petersen.