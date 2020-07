Jægere, ryttere og friluftsfolk nervøse for, at der skal hegn om den kommende naturnationalpark i Gribskov

Send til din ven. X Artiklen: Strid om hegn i Gribskov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strid om hegn i Gribskov

Nordsjælland - 13. juli 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsigten til at skovgæster i en ny naturnationalpark midt i Gribskov skal dele det 1100 hektar indhegnede område med vildheste, elge eller bisoner, og at området skal hegnes ind, vækker bekymring hos Friluftsrådet og Danmarks Jægerforbund, selvom begge organisationer har taget godt imod den nylige udpegning af to området i landet til egentlige naturnationalparker.

Læs også: Uro om hegn i Gribskovs midte

- Ideen om hegning med høje hegn, harmonerer ikke med tanken om urørte naturområder, mener Kirsten Skovsby, Danmarks Jægerforbund og medlem af bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, mens Poul Erik Pedersen, formand for Friluftsrådet i Nordsjælland, anerkender behovet for at øge biodiversiteten og naturindholdet i Gribskov, men han peger på, at udsætning af heste eller afskrække nogle fra at benytte området.

- I forvejen er der pres på for at benytte skoven i Nordsjælland, og det vil give begrænsninger for friluftslivet, påpeger han.

Skovrider Jens Bjerregaard, Naturstyrelsen Nordsjælland, kan godt forstå, at der kan opstå konflikter.

- Ryttere vil være nervøse, hvis der sættes heste ud i området. Men det er ikke afgjort endnu, hvordan det kommer til at foregå. Udgangspunktet er, at området hegnes ind, så der kommer et højere græsning end i resten af skove. Og der skal være hegn, ellers vil dyrene søge ud på de lækre marker uden for skoven, siger han. Jens Bjerregaard kan godt forestille sig, at man i første omgang tager udgangspunkt i den bestående hjortebestand.

- Det kan så suppleres med nogle andre dyr som tager det grove græs og veddet. Det kunne være elg, vildhest, bison eller kreaturer, siger han.

Han peger på, at der nu går en dialogproces i gang omkring det konkrete indhold af den ny naturnationalpark.

- Ideen er ikke at afskære fra brugen af området, men at skabe større naturoplevelser for publikum. Derfor skal der både være låger og porte, så man kan færdes derinde, siger han.