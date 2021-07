Strejken udvides nu på Nordsjællands Hospital

- Vi er gang med at planlæge et nødberedskab for de tre pågældende afdelinger. Det vil ske i de kommende uger og være klart, når strejken træder i kraft, siger lægelig vicedirektør Thomas Houe, Nordsjællands Hospital.

- Akutte behandlinger bliver ikke berørt at strejkerne. Men skulle der være patienter, som føler sig overset, og som måske føler, der er akutte, så skal de kontakte deres afdeling. Vi er meget opmærksomme på, at der kan være nogle, som føler de falder ned mellem stolene. Det kan være svært at skelne helt klart mellem akut og ikke akut. Ikke mindst fordi nogle tilstande kan udvikle sig fra den ene dag til den anden, siger Thomas Houe,

- Det har jo konsekvens, at vi er nødt til at aflyse en del operationer og ambulante aftaler for en del af vores borgere. Vi er nødt til at lukke operationsstuer, så der er ting, vi ikke når, som vi plejer. Jeg synes, at indtil videre 390 operationer er mange at udsætte. Selvom noget er mere akut end andet, så gemmer der sig jo nogle mennesker bag de tal, og jeg synes, det er træls, når vi ikke kan løfte de opgaver, vi er sat i verden for, siger han.