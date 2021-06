Op mod 3000 børn og voksne går på svømmehold i Birkerød og Allerø, når når der undervises på fuld kapacitet. Fra sidste efterår og frem til den nuværende genoplukningsfase er holdstørrelserne reduceret som følge af forsamlingsforbuddet. Foto: Sigma

Stort pres på Sigmas svømmeskole

Nordsjælland - 16. juni 2021 kl. 09:15 Kontakt redaktionen

Coronatidens lukkede svømmehaller og uafviklede svømmeundervisning har sat ekstra pres på efterspørgslen på svømmeundervisning til efteråret. Sådan lyser meldingen fra Nordsjællands store svømmeklub, Sigma Swim, der åbnede for holdtilmelding den 10. Juni og siden har haft ekstraordinært travlt.

- Vi mærker klart, at forældrene er meget interesserede i at lukke det efterslæb på svømmefærdigheder, som corona nedlukningen har skabt. Interessen for vores Aqua Camps i sommerferien har være rekordhøj og forud for åbningen for holdtilmelding har vi haft ekstra travlt, fortæller Mia Hyldahl, direktør i Sigma Swim Birkerød.

Landets 4. klasser står til at blive de store tabere, idet mange kommuner har valgt helt at sløjfe svømmeundervisningen for denne årgang. Efter sommerferien står ny årgang med 4. klasser klar, og kapaciteten kan mange steder ikke også favne de nye 5. klasser, som altså blev forbigået under corona-nedlukningen.

- Helt konkret modtager vi henvendelser fra forældre, der ønsker privat svømmeundervisning til deres børn, fordi de synes svømning er en færdighed, deres børn ikke kan undvære. Vi gør vores bedste for at imødekomme efterspørgslen, men det er klart, at vi også har en kapacitetsgrænse, siger Mia Hyldahl.

Sigma Swim har mere end 100 svømmeskolehold i Birkerød og det samme i Allerød.