Se billedserie Lige nu arbejdes der primært i kælderniveauet - herunder kælder ydervægge, hvor tre zoner er færdige samt dæk over kælder. Anlægsarbejder har ligget stille på grund af frosten, og vintervejret, men siden er der er samtidig mandet kraftigt op, og derfor forventes den overordnede tidsplan overholdt. Foto NCC/Nyt Hospital Nordsjælland (oktober 2020) Foto: NCC

Send til din ven. X Artiklen: Stort byggeri skal ud i spareøvelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort byggeri skal ud i spareøvelse

Nordsjælland - 16. marts 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Set fra en drone eller fly kommer Nyt Hospital Nordsjælland til at ligne et gigantisk hvidt firkløver, der er landet på en mark syd for Hillerød.

Men der et stykke vej, før firkløveret springer ud.

I et stykke tid har projektet været under lup i et samarbejde mellem Region Hovedstadens Center for Ejendomme, der står for opførelsen af projektet og så entreprenørselskabet NCC, der vandt udbuddet og er i fuld gang med at opføre selve råhuset til det ny hospital.

Der arbejdes med en række besparelsestiltag, før de sidste udbud kommer i spil, fortæller projektchef Sune From, Center for Ejendomme.

- Der har i et stykke tid kørt et arbejde med tilpasninger og besparelsestiltag på projektet for Nyt Hospital Nordsjælland, som er helt normalt for projekter i den størrelse som Nyt hospital Nordsjælland har. Og det arbejde er fortsat i gang, siger han.

Råhus færdig næste år NCC som hovedentreprenør er i færd med at opføre råhuset, hvilket kører efter en plan, hvor huset skal stå klar i sommeren 2022.

- Der har været en kort pause i anlægsarbejderne, da vi havde en lang frostperiode, men meldingen er, at tidsplanen holder. Så helt overordnet, så kører byggeriet som det skal. Vi samarbejder så med NCC om at tilrettelægge de øvrige entrepriser, hvilket vil sige lukning af facaderne med beklædning, indretning indendørs, installationer og landskabsarbejdet. Her har vi fået nogle indledende prisindikationer som giver en økonomisk udfordring for projektet. Med de indikationer i hånden skal vi forhandle de udestående licitationer på plads. Og først i rækken er facadearbejderne, så huset kan blive lukket helt. Det skulle gerne kunne ske i starten af 2022, så den aftale skal på inden længe. De andre licitationer kan vi i princippet trække lidt længere, siger Sune From.

Væsentlig udfordring I løbet af 2024 skal det det færdigbyggede hospital afleveres fra byggeorganisationen og overtages af Nordsjælland Hospital, hvorefter der følger en test- og flyttefase, som endnu ikke er tilrettelagt. Men før man kommer så langt, skal der sættes navn på, hvem der skal udføre de sidste3 etaper - og til hvilke priser.

- Vi har en væsentlig udfordring i forhold til vores budget. Men vi er i fuld gang med at finde løsninger. Der er en del forhold, at arbejde videre med, og vi har en rigtig god proces sammen med NCC, hvor vi har dem som medpart og ikke som modpart, siger Sune From, der dog er fortrøstningsfuld.

- Vi har tiltro til at vi kan opføre det hospital til borgerne i Nordsjælland, som får de funktioner og den størrelse, det skal have. Men det kan være at vi bliver nødt til at justere i nogle af de helt konkrete løsninger. Vi arbejder sammen med NCC på at sammensætte udbudspakkerne på optimal vis - for eksempel overvejes det, om nogle af opgaverne skal deles op i flere opgaver, som udbydes for sig. Projektet skal tilpasses, så vi når i mål - og tilpasningen af udbudspakkerne vil foregå frem til sommerferien. Vi regner med at nå i hus med opgaven, men der er ikke nogen nem proces, siger han.