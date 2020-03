Søndergaard Nedrivning A/S i Frederikssund og tre medarbejdere fra virksomheden har fået tiltalefrafald i sagskomplekset om nedrivningskarteller Foto: Privat

Stor kartelsag ender med tiltalefrafald

Nordsjælland - 23. marts 2020 kl. 12:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor sag om ulovligt prissamarbejde i nedrivningsbranchen, der tog sin start i 2015, er nu afsluttet. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har givet tiltalefrafald til Frederikssund-virksomheden Søndergaard Nedrivning og tre medarbejdere i sagskomplekset om nedrivningskarteller. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.

Sagen tog sin start, da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog en række uanmeldte kontrolbesøg hos virksomheder i nedrivningsbranche i efteråret 2015. Det fik Søndergaard Nedrivning A/S til at søge straflempelse efter konkurrencelovens § 23 a.

Kun den første En virksomhed kan søge om lempelse, hvis den som den første henvender sig til myndighederne og fremlægger nye oplysninger om et kartel, og hvis virksomheden samarbejder med myndighederne under hele behandlingen af sagen. På den måde kan virksomheden både undgå en dom og konfiskation af indtægter fra de prisaftalte opgaver. Til gengæld får myndighederne en viden og indsigt, som kan bidrage til sagens opklaring - og til at domfælde de øvrige medvirkende i det ulovlige prissamarbejde.

Søndergaard Nedrivning blev i forbindelse med sagskomplekset tiltalt for 55 forhold af tilbudskoordinering med konkurrerende virksomheder. Selskabet har under sagen aktivt medvirket til opklaringen af de ulovlige forhold og i øvrigt opfyldt kriterierne for at opnå tiltalefrafald.

Skyldig - men går fri Blandt de entrepriser, hvor virksomheden var tiltalt for at benytte såkaldte lånepriser, hvor virksomhederne oplyser deres priser til hinanden, var helhedsplanen for Fredensborg slot, opgaver på Amager Hospital, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Københavns Lufthavn, Holte og Sorgenfri stationer samt en afdeling af Lejerbo Maglehøj.

I afgørelsen fra Statsadvokaten skriver vicestatsadvokat Niels Vejlby Hansen: »Et tiltalefrafald betyder, at jeg anser virksomheden for skyldig, men at der ikke bliver

rejst nogen straffesag.

Tiltalefrafaldet sætter punktum for hele sagskomplekset. I alt er der udstedt bøder for cirka 18 millioner kroner fordelt på seks virksomheder og 12 personer. Sagskompleksets højeste bøde på 5,9 millioner kroner blev vedtaget i en sag med 12 forhold af tilbudskoordinering.

Blandt de nordsjællandske deltagere i kartellet er Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen, der blev idømt en bøde på 1 million kroner og to personlige bøder á 25.000 kroner for tilbudskoordinering.

Også J. Jensens datterselskab nedrivningsvirksomheden CMP Nedrivning er dømt i sagen Virksomheden fik ved retten i Hillerød en bøde på fem millioner kroner for at udveksle priser med konkurrenter. To ledende medarbejdere har fået bøder på hver 125.000 kroner. Dommen er siden stadfæstet i Østre Landsret.