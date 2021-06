Det er ikke godt nok, at der er en stor regional forskel på, om studentervognene bliver tjekket eller ej. Det mener Henning Hyllested, der er transportordfører for Enhedslisten. Billedet er et arkivfoto.

Stor forskel på politiets kontrol med studentervogne

30. juni 2021

76 kontroller, der førte til sammenlagt 26 lovovertrædelser.

Sådan lyder optællingen, efter Tungvognscenter Øst i fire dage lavede målrettede kontroller mod studentervogne på Sjælland og Lolland-Falster.

- Vi forsøger altid at foretage vores kontroller på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for de unge mennesker, men i nogle tilfælde må vi altså standse turen for at sikre, at der ikke opstår livsfarlige situationer, siger Nicolaj Stentved, politiassistent hos Tungvognscenter Øst.

Og antallet er overtrædelser er steget i løbet af de seneste år.

Det viser tal, Radio4 har fået indsigt i. i 2020 førte 66 kontroller til sigtelser mod 22 vogne, mens der i 2019 blev registreret overtrædelser på 14 studentervogne ud af 61 kontroller.

Derfor intensiverer Tungvognscenter Øst nu deres kontrol med studentervognene.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi kommer til at kontrollere næste år, og med det vi har set i år, så kommer der også til at være et højere kontroltryk. Med et højere kontroltryk er, at vi er endnu mere til stede og kontrollerer endnu flere af de her eksamenskørsler, siger Thomas Tarpgaard, der er vicepolitiinspektør i Færdselsafdelingen for Midt- og Vestsjællands Politi.

Stor forskel på kontrolindsats i politikredse Selvom Tungvognscenter Øst nu vil føre flere kontroller mod studentervognene for at komme lovovertrædelserne til livs, så er billedet ganske anderledes i resten af landet.

Hos Tungvognscenter Syd, der dækker over Fyn og Sydjylland, har de ikke ført nogen kontroller mod studentervogne i år eller sidste år. Tilsvarende hos Tungvognscenter Nord, der dækker over Nordjylland, har de i år endnu ikke registreret nogen kontroller, og det er ifølge en sjællandsk vognmand et stort problem. Festlastbiler.dk kører med 25 studentervogne på Sjælland og Lolland. Adskillige gange er deres vogne blevet stoppet til kontrol:

- I år har vi følt os som jagtet vildt. Det er de samme politifolk, der kommer og tjekker, og nogle gange har jeg følt, at vi er kriminelle, indtil det modsatte er bevist, siger Bengt Duus, der ejer festlastbiler.dk.

Han fortsætter:

- Samtidig kan jeg høre på mine kolleger i Jylland, at de slet ikke er blevet kontrolleret. Det giver ingen mening, og i stedet burde de måske fokusere lidt mere konkret på nogle af de firmaer, der ikke overholder reglerne, siger Bengt Duus.

På sine 103 studentervognsture i år har han indtil videre modtaget to sigtelser fra politiet for at bryde køre-hviletidsreglerne.

Hør interviewet med Bengt Duus, der ejer festlastbiler.dk, her:

Enhedslisten vil have kontrollen bredt til hele landet Det er ikke godt nok, at der er en stor regional forskel på, om studentervognene bliver tjekket eller ej. Det mener Henning Hyllested, der er transportordfører for Enhedslisten:

- Jeg synes, det er helt vildt. Det står på i en uges tid, så det er dårligt af de politikredse, der vælger ikke at tjekke det her. Det kan ikke være manglende ressourcer, det er manglende prioritering" siger Henning Hyllested til Radio4 Morgen.

De studentervogne, som Midt- og Vestsjællands Politi har stoppet for at tjekke, har haft forskellige problemer. Blandt andet havde10 vogne en ildslukker, der ikke var tilset inden for det seneste år. I 5 tilfælde var der manglende dokumentation for forsikring. Og tre chauffører er blevet stoppet uden førerkort.

- Det er en rigtig farlig cocktail med chauffører der ikke lever op til reglerne og festglade pisse fulde unge mennesker på et lastbillad på en lastbil, der bevæger sig, og derfor burde politi overalt i landet være opmærksom på det her, siger han.

Derfor har Henning Hyllested, der er transportordfører for Enhedslisten, også i sinde at gøre noget ved det.

- Jeg vil prøve at spørge justitsministeren, om han synes, det er rimeligt, det der foregår. Om han synes, at reglerne er stramme nok, og om han synes, at politiets indsats er tilstrækkelig, og så må vi se, hvad han svarer, siger han til Radio4 Morgen.

Hør interviewet med Henning Hyllested, der er transportordfører for Enhedslisten, her:

Socialdemokratiet har tillid til politiet Socialdemokratiets transportordfører og færdselssikkerhedsordfører, Thomas Jensen, stoler på, at politiet træffer de rigtige beslutninger:

- Politiet vurderer, hvilke opgaver de vil ud og sætte ind overfor. Og vi har netop lige givet dem en ekstra opgave med at stoppe vanvidsbilister, og den måde de har løftet det på, synes jeg, er rigtig flot, for vi har virkelig fået sat en stopper for mange vanvidsbilister, siger han. Men han mener samtidig, at den indsats, som Midt- og Vestsjællands politi har gjort med at kontrollere studentervognene er værd at efterligne og håber derfor også på, at der er mere kontrol næste år.

Hør interviewet med Socialdemokratiets transportordfører og færdselssikkerhedsordfører, Thomas Jensen, her: